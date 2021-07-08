ما هو موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2020 والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

تجاوز منتخب إنجلترا عقبة الدنمارك في الدور نصف النهائي لبطولة اليورو 2020، بتحقيق الفوز عليه 2-1، وذلك على ملعب "ويمبلي".



ونجح المنتخب الإنجليزي في التأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة الأوروبية، رغم كونه الأكثر خوضا للمباريات بواقع 37 لقاء حتى الآن.

وضرب رجال المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت موعدا مع إيطاليا في نهائي يورو 2020، الذي سيقام على ملعب "ويمبلي" أيضا.

ومن المقرر إقامة نهائي يورو 2020 يوم الأحد المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون هذه المرة الأولى التي تلعب في إنجلترا نهائي بطولى كبرى منذ نهائي كأس العالم 1966.

على الجانب، فإن إيطاليا التي حققت لقب أمم أوروبا لمرة الوحيدة، ستخوض النهائي الرابع لها في تاريخ البطولة

وستنقل المباراة المرتقبة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقب قنوات "بي إن سبورتس".

وستخصص "بي إن سبورتس" قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max" لنقل المباراة.