شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباريات اليوم 8 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تقام اليوم الخميس 8 يوليو/تموز 2021 عدة مباريات مهمة في العديد من الدوريات العربية والتي بدأت تدخل في مراحل حاسمة.



وستكون الجماهير العربية اليوم الخميس على موعد مع مباريات مهمة في الدوري المصري والجزائري والمغربي والسوداني.

يدخل الأهلي المصري اختبارا جديدا في الدوري المصري عندما يواجه المقاولون العرب

وتنطلق المباراة على ملعب "بترو سبورت"، الخميس، وهي مؤجلة من الأسبوع الـ26 من الدوري المصري.

وستقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة بشكل حصري على قناة أون تايم سبورتس.

وكان فريق الأهلي حقق فوزا كبيرا بأربعة أهداف دون رد على فريق سموحة في الجولة الماضية بعد تعادل مخيب مع فريق بيراميدز

ويملك الأهلي 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، وله 6 مباريات مؤجلة بالنظر لعدد المواجهات التي خاضها منافسه التقليدي الزمالك متصدر الدوري.

يسعى فريق المريخ إلى استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السوداني، عندما يواجه أهلي شندي.

ويحتل المريخ وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين أمام الهلال صاحب الصدارة.

المباراة ستقام بين الفريقين في الجولة 22 من الدوري، على ملعب المريخ، وذلك في السابعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع بالتوقيت المحلي في الخرطوم.

ومن المقرر أن تذاع مباراة أهلي شندي والمريخ عبر قناة السودان الرياضية.

ويستضيف وفاق سطيف نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في قمة الدوري الجزائري، حيث تجمع بين الوصيف ومتصدر الترتيب.

ويحتل سطيف الصدارة برصيد 59 نقطة بفارق 3 نقاط عن بلوزداد الذي سيعى للفوز والتساوي مع المتصدر.

وتقام المباراة على ملعب وفاق سطيف في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بالتوقيت المحلي الجزائري.

وستقوم القناة الثالثة الجزائرية بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وفي نفس الجولة من الدوري الجزائري، يواجه مولودية الجزائر فريق اتحاد بسكرة.

وستقام المباراة في تمام العاشرة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الجزائر.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 48 نقطة.

بدوره، فإن اتحاد بسكرة، يحتل المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

وينتظر أن تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الجزائري.

وفي الدوري المغربي، يواجه فريق الفتح الرباطي نظيره المغرب التطواني في الجولة 26 من الدوري المحلي.

ويلتقي الفريقان في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الرباط، وتنقل المباراة على القناة الرياضية المغربية

وضمن نفس الجولة من الدوري المغربي، يستضيف الجيش الملكي فريق الدفاع الحسني الجديدي.

وتقام المباراة في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع بالتوقيت المحلي في الرباط، وتذاع المباراة على القناة الرياضية المغربية.