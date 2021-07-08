ما هو موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة نارية، عندما يلتقي منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.



وكان منتخب البرازيل حجز مقعده في المباراة النهائية من بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد الفوز على بيرو بهدف دون رد في نصف النهائي.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كولومبيا، بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

ووصل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي، بعدما وصل إلى نهائي النسخة الماضية في 2019.

ومن المُقرر أن تُقام المباراة، في وقت مبكر من صباح الأحد المقبل، وتحديدا في تمام الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت أبوظبي الثانية بتوقيت القاهرة.

ومن المُنتظر أن يتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس".

ولم تخسر الأرجنتين في 19 مباراة متتالية، حيث كانت الهزيمة الأخيرة أمام البرازيل في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

ومنتخب الأرجنتين آخر من ألحق هزيمة بالبرازيل عندما فاز في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في مباراة ودية في السعودية بهدف ميسي.

ومنذ ذلك الحين، فازت البرازيل، التي اجتازت بيرو 1-صفر في الدور قبل النهائي يوم الإثنين، في 12 مباراة وتعادلت مرة واحدة.