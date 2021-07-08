شيكابالا : سنحارب على الدوري وكأس مصر .. و ينقصنا الاستقرار

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفريق يسعى لحصد بطولتي الدوري والكأس.

وأضاف "شيكابالا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك" : ينقصنا الاستقرار، كل يوم نصحو على خبر وشائعة جديدة، ونريد فقط التركيز، نريد الهدوء مثلما يحدث مع الأخرين.

وتابع: ما يحدث معنا يجعلنا لا ننافس على أي شيء، لكننا نغلق على أنفسنا، ننافس على بطولتين ونسعى للفوز بهما ، اتفقنا فيما بيننا سنحارب حتى آخر مباراة أي لقاء نخوضه وسيكون بمثابة كأس هدفنا الفوز بها.

وعن الانضمام لمنتخب مصر: أهم شيء بالنسبة لي التركيز مع الزمالك وعندما يحتاجني المنتخب سأكون متواجدا.