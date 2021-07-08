شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تسلم الملابس الرياضية للاعبين المشاركين فى طوكيو الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد اللجنة الأولمبية المصرية لتسليم الملابس الرياضية للاعبين المشاركين في اولمبياد طوكيو 2020 الأسبوع المقبل ، وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالزي الرياضي خلال الفترة الماضية .
ومن المنتظر أن تكشف اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم في أحد فنادق بمصر الجديدة.
ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية لأول مرة في تاريخ مشاركات بعثات مصر في الأولمبياد بتوفير زي البعثة قبل السفر بمدة كافية.
ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب.
أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية العدد النهائى للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها 23 يوليو الجارى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتضمنت 146 لاعباً ولاعبة، بواقع 86 لاعباً و48 لاعبة، ويكون 134 لاعباً أساسياً و12 احتياطياً.