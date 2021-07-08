شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره المقاولون العرب الليلة على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى ذئاب الجبل لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة.

موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب

تقام مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم الخميس ، واستعد الأهلي جيدا لمواجهة المقاولون العرب من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة الليلة رغم ضيق الوقت بين المباراتين ويحتاج المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري ومطاردة الزمالك الذي ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن، ويستعيد الاهلى جهود لاعبه المغربى بدر بانون بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب عن مواجهة سموحة بسبب الإنذار الثالث فيما يستمر غياب وليد سليمان بسبب الإصابة.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

ترتيب الاهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.