إنجلترا تتخطّى الدنمارك وتضرب موعداً مع إيطاليا في نهائي يورو 2020

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل المنتخب الإنجليزي إلى نهائي "يورو 2020" بفوزه على نظيره الدنماركي اليوم الأربعاء بهدفين لواحد بعد التمديد على ملعب ويمبلي في نصف نهائي البطولة القارية.



قاد القائد هاري كاين المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 للمرة الأولى في تاريخه، بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك 2-1 بعد التمديد الأربعاء على ملعب "ويمبلي" في لندن.



وسجّل للفائز كل من سيمون كاير (39 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وهاري كاين (104 من ركلة جزاء) في حين وقّع ميكيل دامسغارد (30) هدف الخاسر الوحيد.



وتلتقي إنجلترا في النهائي الأحد على ملعب "ويمبلي" أيضاً مع إيطاليا المتأهلة الثلاثاء على حساب إسبانيا بركلات الترجيح 4-2 (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).



وبعد انتظار طويل وتحديداً منذ 1966 حين توّجت على أرضها بلقبها المونديالي الأول على حساب ألمانيا الغربية، باتت إنكلترا الآن على بعد فوز واحد من تحقيق الحلم والفوز باللقب القاري الأول من أول مشاركة لها في النهائي، بعد وضعها حداً لمغامرة الدنمارك التي كانت تمني النفس بتكرار إنجاز 1992 حين توّجت بطلة.

المصدر: بي إن سبورت