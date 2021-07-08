إنجلترا تُنهي كفاح الدنمارك وتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، بعدما أطاح بالدنمارك من نصف نهائي يورو 2020 بهدفين مقابل هدف.

وبذلك ستواجه إنجلترا، منتخب إيطاليا في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي، في المباراة النهائية.

تقدم دامسجارد بهدف أول للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 31، من ركلة ثابتة من على بعد 22 مترًا سددها صاروخية في شباك بيكفورد

ثم تعادلت إنجلترا بهدف عكسي سجله كيير بالخطأ في مرمى منتخب بلاده الدنمارك، حيث مرر ساكا عرضية تجاه ستيرلينج واصطدمت بكيير لتسكن الشباك في الدقيقة 39.

وبعد شوط ثاني سلبي، تقدمت إنجلترا للمرة الأولى في الشوط الإضافي الأول بالدقيقة 104 بعد ركلة جزاء لصالح رحيم سترلينج حولها هاري كين إلى الشباك.

شاهد أهداف المباراة