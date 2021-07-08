شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعسكر اليوم استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم منتخب السلة معسكر مغلق بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، استعدادا للسفر إلى رواندا للمشاركة بالتصفيات الافريقية التى تقام فى الفترة من 24 أغسطس حتى 6 سبتمبر.

ويقع المنتخب الوطنى في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا .

وتضم قائمة المنتخب كلا من الزمالك أنس أسامة ، مصطفى المكاوي "كيجو" ، مهاب ياسر ، احمد حاتم عبد اللطيف ، عمر هشام ، و احمد ياسر من الاتحاد السكندرى احمد عادل "دولا" ، احمد ابو العلا "بيبو" ، هيثم كمال ، يوسف شوشة ، محمد طه "ميدو" ، ومن الأهلي إيهاب أمين ، عمر طارق ، عمرو الجندي ،و من سبورتنج عبد الرحمن خالد ، ويوسف شحاتة ويوسف رفعت ، ومن الجزيرة وليد عبد الجواد ، ومن طلائع الجيش ابراهيم هشام ، ومن سموحة عمر عزب .

وخضع المنتخب إلى مسحة كورونا الثلاثاء ، ويخوض اليوم تدريبات فى الجيم ، وينطلق التدريب البدنى بعد غد الجمعة.