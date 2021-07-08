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السلة يعسكر اليوم استعدادا لتصفيات أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم منتخب السلة معسكر مغلق بصالة  حسن مصطفى بأكتوبر، استعدادا للسفر إلى رواندا للمشاركة بالتصفيات الافريقية التى تقام فى الفترة من 24 أغسطس حتى 6 سبتمبر. 

 

ويقع المنتخب الوطنى  في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا .

 

وتضم قائمة المنتخب كلا من الزمالك أنس أسامة  ، مصطفى المكاوي "كيجو" ، مهاب ياسر ، احمد حاتم عبد اللطيف ، عمر هشام ، و احمد ياسر من الاتحاد السكندرى احمد عادل "دولا" ، احمد ابو العلا "بيبو" ، هيثم كمال ، يوسف شوشة ،  محمد طه "ميدو" ، ومن  الأهلي  إيهاب أمين ، عمر طارق ، عمرو الجندي ،و من سبورتنج  عبد الرحمن خالد ، ويوسف شحاتة ويوسف رفعت  ، ومن الجزيرة  وليد عبد الجواد ،  ومن طلائع الجيش  ابراهيم هشام ، ومن سموحة  عمر عزب .

 

 وخضع المنتخب إلى مسحة الثلاثاء ، ويخوض اليوم  تدريبات فى الجيم ، وينطلق التدريب البدنى بعد غد الجمعة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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