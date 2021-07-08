شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من الجهاز الفني لدجلة قبل الاستعداد للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق دجلة، مد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق للسبت المقبل، قبل الاستعداد لمواجهة الأهلى في اللقاء المؤجل بين الفريقين والذي يقام مطلع الشهر المقبل.

ويعيش فريق وادي دجلة وضعا صعبا يشغل المتابعين للكرة المصرية، بعدما بات الفريق قريبا من الهبوط هذا الموسم محتلا المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة فقط من 27 مباراة خاضها الغزلان حتى الآن في الدورى الممتاز.

ويخوض عبد الباقي جمال تحديا انتحاريا مع دجلة بعد توليه المسئولية خلفا للمدرب التشيلي ماريو سالاس، ورغم أن نتائج الفريق لم تتحسن كثيرا، إلا أن جمال نجا بدجلة من دوامة الهزائمة، حيث لم يتلق أى هزيمة في المباريات الأربعة التي خاصها حتى الآن.

وبدأ جمال مهمته بالتعادل المثير مع المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق، ثم أعقبها بتعادل لا يقل إثارة أمام الجونة، وحقق فوزا كبيرا على اسوان برباعية مقابل هدف وحيد، ثم تعادل مع المقاصة في الجولة الماضية بهدف لكل فريق.

ويبقى التساؤل المثير حول مصير دجلة مع عبد الباقي جمال الذي يتبع أساليب علمية دقيقة في قيادة الغزلان، هل ينجح هذا المدرب الشاب في تحقيق المعجزة مع دجلة ويبقيهم في دورى الأضواء بمجموعة واعدة من اللاعبين الشباب؟!