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منتخب الطائرة يتوجه اليوم إلى بولندا للمشاركة فى بطولة دولية ودية

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه فجر اليوم الخميس ، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى بولندا لخوض دورة دولية ودية حتى يوم 12 يوليو الجارى استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر أن تقام خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين .

 

استعد منتخب الطائرة إلى بطولة بولندا لخوض معسكر مغلق فى القاهرة يضم 18 لاعبا قبل تقليل العدد إلى 14 لاعبا للمشاركة فى البطولة .

 

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب رجال الكرة الطائرة بقيادة محمد اللقانى قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة بولندا الدولية الودية المحدد لها الفترة من 8 إلى  12 يوليوالجارى استعدادا لبطولة أفريقيا حيث تضم البعة كلا من :

 

أولآ : الجهاز الفني والطبي والإداري 

١- محمد المهدي ... رئيس البعثة

 

٢- محمد اللقاني ... مدير فني

٣- محمد بخيت ... مدرب عام

٤-هاني سمير ... محلل تقني 

٥- يهاب طنطاوي ... علاج طبيعي

 

٦- هاني فكري ... مدير إداري 

 

ثانيآ : اللاعبون 

 

 

١-أحمد فتحي

٢- أشرف اللقاني

٣- هشام يسري

٤- أحمد القطب

٥- عبد الرحمن سعودي

٦- محمد عبد المحسن

٧- محمد مجدي الجون 

١٦- محمد علي المهدي 

٨- عبد الحليم عبو

٩- أحمد سعيد

١٠- مصطفي محمد دبشه

١١- أحمد محمد ضياء

١٢- محمد مصطفي لعبه 

١٣- محمد رضا عبد المجيد 

١٤ - أحمد عزمي

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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