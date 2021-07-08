شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يتوجه اليوم إلى بولندا للمشاركة فى بطولة دولية ودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتوجه فجر اليوم الخميس ، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى بولندا لخوض دورة دولية ودية حتى يوم 12 يوليو الجارى استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر أن تقام خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين .
استعد منتخب الطائرة إلى بطولة بولندا لخوض معسكر مغلق فى القاهرة يضم 18 لاعبا قبل تقليل العدد إلى 14 لاعبا للمشاركة فى البطولة .
أعلن الجهاز الفنى لمنتخب رجال الكرة الطائرة بقيادة محمد اللقانى قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة بولندا الدولية الودية المحدد لها الفترة من 8 إلى 12 يوليوالجارى استعدادا لبطولة أفريقيا حيث تضم البعة كلا من :
أولآ : الجهاز الفني والطبي والإداري
١- محمد المهدي ... رئيس البعثة
٢- محمد اللقاني ... مدير فني
٣- محمد بخيت ... مدرب عام
٤-هاني سمير ... محلل تقني
٥- يهاب طنطاوي ... علاج طبيعي
٦- هاني فكري ... مدير إداري
ثانيآ : اللاعبون
١-أحمد فتحي
٢- أشرف اللقاني
٣- هشام يسري
٤- أحمد القطب
٥- عبد الرحمن سعودي
٦- محمد عبد المحسن
٧- محمد مجدي الجون
١٦- محمد علي المهدي
٨- عبد الحليم عبو
٩- أحمد سعيد
١٠- مصطفي محمد دبشه
١١- أحمد محمد ضياء
١٢- محمد مصطفي لعبه
١٣- محمد رضا عبد المجيد
١٤ - أحمد عزمي