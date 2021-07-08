شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: عقد الونش معايا فى البيت.. وجمهور الأهلي هو السند والداعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة نجم النادى الأهلى السابق أن المغربى بدر بانون ومحمود حمدى الونش هما أفضل المدافعين الموجودين حاليا في الدوري المصرى، والجمهور هو سند النادى.

وقال وائل جمعة خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "بدر بانون مدافع مميز وهادئ وقدم الكثير لدفاع الأهلى، وهو يشبه كثيرا عماد النحاس في هدوئه وقدراته الدفاعية الكبرى وسبب في ظهور دفاع الأهلى بشكل كبير".

وأضاف: "عقد محمود حمدى الونش معايا في البيت، وهو وقع قبل انتقاله للزمالك ولكن لظروف ما لم تكتمل الصفقة، وهو من أفضل المدافعين في الوقت الحالي، وأتمنى له التوفيق مع المنتخب فقط".

وأوضح وائل جمعة: "النادى الأهلى أدمن البطولة الأفريقية وإذا لم يتوج بالبطولة تحدث مشكلة، وأتمنى أن يتوج بالعاشرة هذا الموسم ويظل رقم واحد في أفريقيا، وجمهور الأهلى هو السند والداعم وفى ضهر الأهلى وطول ما هو موجود لن يستطيع أحد الاقتراب من الأهلى".

وتابع: "الثقة الدولية تأتى من كثرة المشاركات والاحتكاكات الدولية واللعب بشكل أساسى في مختلف المباريات، وقدراتك جاءت بعد التألق الكبير الذى تعيشه مع الاهلى وهو ما انعكس على مستواك مع المنتخب".

وأضاف الصخرة: "مفيش لاعب مش بيغلط، ومحمد الشناوى ياما شال الأهلى في مباريات كبيرة وكان سببا كبيرا في تتويج الأهلى بالعديد من البطولات، والشناوى لديه الخبرة الكبيرة التي يستطيع أن يخرج نفسه من هذا الضغط، والناس اللى بتكره الأهلى هي اللى بتركز على مثل هذه الأخطاء لتعطيلك".