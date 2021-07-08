شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: دورى الرديف خطوة ممتازة للكرة المصرية ويمكن تسويقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، بفكرة إنشاء دوري الرديف الذي اقترحه فنجادا المدير الفني لاتحاد الكرة قائلا: "دوري مميز للغاية ويطبق في دول الخليج ويمكن استثمار الفكرة وتسويقها لجلب مكاسب مالية".

وأضاف جبريل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "دوري الرديف المقرر تطبيقه في مصر الموسم المقبل، ينقذ اللاعبين المهمشين ويفرز مواهب مميزة للغاية، والفكرة تأخرت كثيرا في مصر".

وعن سيراميكا وطموحات الفريق هذا الموسم قال المدير الفني: "تجربتي مع سيراميكا مميزة وراض عنها تماما، ونشعر بالقلق بسبب النتائج الأخيرة، لكننا نثق في قدرتنا على تجاوز الفترة الصعبة وتحقيق تارجت أكبر من حلم البقاء هذا الموسم".

وقال البرتغالى نيلو فينجادا، إن اللاعبين مواليد 99 و2000 لا يتم اختيارهم فى المنتخب الأول، لذا فاتحاد الكرة سيقوم برعايتهم من خلال تكوين فريق "رديف المنتخب"، مضيفا، "الفريق ده يضم الأعمار من 99 و 2000 يلعبوا ماتشات ودية ويعملوا معسكرات وليهم مسابقة الرديف، والهدف الحفاظ عليهم".

وأضاف فينجادا، فى المؤتمر الصحفى المقام حالياً باتحاد الكرة، "الكاف هيعمل أمم أفريقيا للمحليين ويشارك منتخب المحليين اللاعبين مواليد 99 و2000، الفكرة من الموضوع إن السن ده معندوش فرصة يشارك في الأولمبياد أو منتخبات شباب أو ناشئين، وبالتالى ممكن يتم الاستفادة بهم بهذا الشكل، أما مواليد 2001 و2002 هيلعبوا أولمبياد 2024 ومواليد 2003 و2004 هيلعبوا كأس عالم للشباب".