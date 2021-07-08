شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الجيل الذهبى اتحرم من كأس العالم.. ومفيش لاعب مش بيغلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة نجم النادى الأهلى السابق أن الجيل الذهبى اتحرم من المشاركة في كأس العالم، ولكن ربنا عوضنا بالمشاركة في مونديال الأندية وكأس القارات لكرة القدم.

وقال وائل جمعة خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "الثقة الدولية تأتى من كثرة المشاركات والاحتكاكات الدولية واللعب بشكل أساسى في مختلف المباريات، وقدراتك جاءت بعد التألق الكبير الذى تعيشه مع الاهلى وهو ما انعكس على مستواك مع المنتخب".

وأضاف الصخرة: "مفيش لاعب مش بيغلط، ومحمد الشناوى ياما شال الأهلى في مباريات كبيرة وكان سببا كبيرا في تتويج الأهلى بالعديد من البطولات، والشناوى لديه الخبرة الكبيرة التي يستطيع أن يخرج نفسه من هذا الضغط، والناس اللى بتكره الأهلى هي اللى بتركز على مثل هذه الأخطاء لتعطيلك".

وأوضح وائل جمعة: "الجيل الذهبى أتحرم من المشاركة في كأس العالم، ولكن ربنا عوضنا بالمشاركة في مونديال الأندية مع الاهلى وكأس القارات مع المنتخب، فالأجواء قريبة من البطولة العالمية".

وتابع: "جيل المنتخب الحالي غير محظوظين في الفترة الحالية بسبب ظروف كورونا وتوقف المباريات وعدم الاستقرار الإدارى وتغيير المدربين، وأتمنى أن يكون حسام البدرى جاهز ويقود المنتخب للصعود مرة أخرى لكأس العالم 2022".

وأضاف: "اختيارات شوقى غريب منطقية للثلاثى الكبار بعد تعثر ضم محمد صلاح لظروف نادى ليفربول، وإصابة تريزيجيه، وأعتقد أن الونش يمر بأفضل مستوياته مع الزمالك وكذلك أحمد حجازى وما يقدمه مع اتحاد جدة، واختيار الشناوى موفق جدا لما يمتلكه من قدرات كبيرة ومستوى ثابت".