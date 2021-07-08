شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: محمد شريف نوعية افتقدها الأهلى كثيرا.. وقوة الفريق فى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى وائل جمعة، نجم النادى الأهلى السابق، على مهاجم النادى الأهلى محمد شريف بعد المستوى المميز الذى يقدمه، وأكد أن سر قوة النادى الأهلى في الجماعية.

وقال وائل جمعة، خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "محمد شريف لاعب مميز جدا ومن النوعية التي افتقدها الأهلى من فترة كبيرة، لأنه بيصل إلى مرمى المنافسين في أسرع وقت، ولديه الرغبة فى أن يرغب أن يكون سبب الانتصار وده شيء إيجابى والفنش على الجون أكثر ما يميزه".

وأضاف الصخرة: "أفضل لاعب في الجيل الحالي هو الفريق، لأنه كله مكمل لبعض ولا ينقصه شيء، ومر بظروف غياب العديد من العناصر وتغلب عليها لأنه يمتلك العديد من اللاعبين القريبة المستوى، وقوة الأهلى في الجماعية، ولدينا وسط ملعب هو كلمة السر في الانتصارات وحماية الدفاع، ولدينا حارس كبير وهجوم مميز".

وتابع: "أنا شايف أن الأهلى فريق متكامل حاليا ولا يحتاج ضم لاعبين كثيرة، لأنه سضم افضل اللاعبين المتواجدين فى مصر حاليا ومش شايف حد بره فارق عن الموجود، ومن الممكن ضم عنصر أو اثنين".

وعن أغرب المواقف التي تعرضت لها أثناء وجوده مع الأهلى، قال وائل جمعة: "طلب مانويل جوزيه منى أن ألعب مهاجم أنا وأحمد السيد في آخر ربع ساعة من مباراة الهلال السودانى لكى يلعب لنا عرضيات بسبب قصر قامة مهاجمى الأهلى وغياب البعض، لكن المفاجأة أننا لم نحصل على أي كرة من العرضيات.

وتابع وائل جمعة: "أننا كلنا في خدمة النادى الاهلى في أي مكان ومش لازم نكون شغالين في النادى، وأنا شايف أن المجموعة المتواجدة حاليا ماشية بشكل مميز فلماذا يتم التغيير".