شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى أقل الفرق حصولا على ضربات الجزاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فريق الاتحاد السكندري رقما فريدا بالدوري المصري بعدما خاص 28 مباراة في المسابقة حتى الآن، والرقم يتعلق بضربات الجزاء المحتسبة لصالح فرق الدوري.

وتحصّل فريق زعيم الثغر على ضربة جزاء واحدة فقط طوال 28 مباراة ليكون رقما نادرا في تاريخ الدوري المصري، في حين يتصدر الزمالك أكثر الفرق حصولا على ضربات الجزاء بواقع 11 ضربة.

ويأتي المصري كثانى الفرق استفادة من ضربات الجزاء بواقع 10 ضربات، ثم سيراميكا والجونة برصيد 9، ويأتي الأهلى في مركز متأخر في قائمة أكثر الفرق حصولا على ضربات الجزاء بواقع 4 ضربات فقط.

ولم يشارك فريق آخر الاتحاد السكندري في مؤخرة القائمة للفرق التى تحصلت على ضربات جزاء، حيث إنه الفريق الوحيد هذا الموسم الذي تحصل على ضربة جزاء واحدة بعد مرور 28 جولة.

في سياق متصل، طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى، لاعبى فريقه باخراج الثنائي روماريو ويليامز وإيمانويل أوكوى من حساباتهما بعد هروبهما من النادي ورفضهما العودة لصفوف الفريق بحجة المشاركة مع منتخبا بلديهما في الأجندة الدولية التي أقيمت مطلع الشهر الماضى.

وكشف مصدر أن العميد تحدث مع لاعبيه وقال: "ما حدث من الأوغندى إيمانويل أكوى والجامايكي روماريو ويليامز، لا يمت للاحتراف بصلة، الثنائي حصلا على جميع مستحقاتهم، ومع ذلك غدروا بالنادي في موقف وتوقيت صعب".

وتابع حسام حسن للاعبى زعيم الثغر: "لأننا لم نقصر معهم ربنا كافائنا بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة من أخر 4 مباريات خاصها الفريق مع أن ثلاثة مباريات منهم كانوا خارج الإسكندرية، وهذا دليل على أن نوايا الاتحاد تجاههم كانت سليمة ونظيفة".