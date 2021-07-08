حسام حسن يُجيب.. الانتقال للأهلي أو الزمالك أم بيراميدز؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب سموحة المعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي، حسام حسن، إنه حين كان لاعبًا في صفوف سموحة كان يُركز على تسجيل الأهداف ليتواجد بصفوف المنتخب، مشيرًا إلى أنه يُسير بصورة جيدة مع فريقه الجديد.

وردّ حسام حسن، على مقدم برنامج اللعيب بخصوص رغبته اللعب في نادٍ جماهيري أم نادٍ كبير مثل بيراميدز، بقوله:"الضغوط هي من تخلق اللعب (الجامد)، الأهلي والزمالك أكبر ناديين في أفريقيا، بيراميدز نادٍ كبير وخلق ليكون كبيرًا ولاعبيه كبار ويمتلك إدارة محترمة ولكن لابد أن تحسبها من الجانب الآخر لما بعد ذلك لابد أن تضع نفسك في مستوى تستمر به ومن بعدك أولادك إن شاء الله".

ليعاود مهيب عبدالهادي مقدم البرنامج المُذاع على فضائية أم بي سي مصر، سؤاله: هل تفضل بذلك الأهلي والزمالك عن الانتقال لبيراميدز؛ فجاء رد اللاعب:"لا.. الأمر بعيد عن بيراميدز، أتحدث فقط عن الأهلي والزمالك".

وأتم حسام حسن، تصريحاته بقوله:"بعيد عن أي شيء، لايضمن أحد في خطوة الانتقال للأهلي أو الزمالك التواجد كأساسي فيدخل اللاعب على مجموعة لاعبين يمتلكون اسماء جيدة ويتواجدون في صفوف المنتخب، لذا أي خطوة لابد أن تدرسها جيدًا، والله والله خلال هذه الفترة أركز فقط مع فريقي والعروض تكون عن طريق النادي وأعتقد لن يوجد ممانعة في شيء".

وكان محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قد أعلن في أبريل الماضي، إعارة لاعبي فريقه حسام حسن ومحمد الترهوني لصفوف نادي أهلي طرابلس الليبي.