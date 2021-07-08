حطب: لاعبو الأهلي سيلحقون بالمنتخب الأوليمبي من المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية أن لاعبي النادي الأهلي الذين وقع عليهم الاختيار ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي للمشاركة في أوليمبياد طوكيو سيلحقون بالبعثة المصرية بعد سفرها من المغرب.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال حطب إن بعثة منتخب مصر الأوليمبي ستطير إلى اليابان يوم 15 من شهر يوليو الجاري دون لاعبي النادي الأهلي.

وأضاف حطب :"على حد معلوماتي حتى الآن، سيلحق لاعبو الأهلي بمنتخب مصر الأوليمبي بعد إنتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز في المغرب".

وتابع رئيس اللجنة الأوليمبية :"سيتم تحديد كافة التفاصيل بشكل نهائي لاحقاً، وكذلك تحديد الطائرة التي ستقل بعثة منتخب مصر الأوليمبي إلى المدينة التي سيخوض بها مباريات المجموعة".

وأنهى حطب :"لم يتم الاستقرار حتى الآن على اللاعب الذي سيحمل علم مصر في حفل الافتتاح يوم 23 يوليو، نترك هذه الأمور حتى نصل إلى اليابان ونقرر وفقاً للمعطيات هناك".