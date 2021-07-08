احتفالات جنونية بالمدرجات والشوارع وهدف جدلي بمشاهد إنجلترا والدنمارك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصل منتخب إنجلترا حلمه بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2 / 1 على منتخب الدنمارك في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

ويطمح منتخب إنجلترا، الذي صعد للنهائي للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة، للتتويج بثاني لقب كبير في تاريخه، بعد فوزه بكأس العالم عام 1966، التي استضافها على ملاعبه.

وبادرت الدنمارك بالتسجيل عن طريق ميكيل دامسجارد في الدقيقة 30، ليصبح هذا هو أول هدف يهز شباك إنجلترا في النسخة الحالية للبطولة، علما بأنه أول هدف أيضا يتم تسجيله من ركلة حرة مباشرة في (يورو 2020).

ولم يهنأ منتخب الدنمارك بتقدمه كثيرا، بعدما سجلت إنجلترا هدف التعادل عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل سيمون كيير، قائد منتخب الدنمارك، هدفا عكسيا في الدقيقة 39.

وفرض منتخب إنجلترا سيطرته على الوقت الإضافي مستغلا تراجع اللياقة البدنية للمنتخب الدنماركي، ليضيف هاري كين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 104 من متابعته لركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها وتابعها بعد أن تصدى لها كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك، ليضعها في الشباك.

وبات هذا هو الهدف الرابع لكين في هذه البطولة، فيما عادل رقم النجم المعتزل جاري لينيكر وتقاسم معه صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لإنجلترا في البطولات الكبرى (كأس العالم وأمم أوروبا) برصيد 10 أهداف، بعدما سبق له تسجيل 6 أهداف للمنتخب الإنجليزي في مونديال روسيا 2018.