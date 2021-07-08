الأهلي يندفع باتجاه المقاولون لتصحيح مساره بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يواصل الأهلي خوض مبارياته المؤجلة في الدوري من أجل تصحيح المسار والعودة من جديد إلى صدارة جدول الترتيب الذي يحتله الزمالك مؤقتاً.

الأهلي خاض 21 مباراة وجمع 45 نقطة ليحتل المركز الثاني، بينما لعب الزمالك 27 مباراة ليحصد 61 نقطة ويظل في المركز الأول.

ويحتاج الأحمر للفوز على المقاولون العرب والمباريات الخمس المؤجلة بعد ذلك ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك بعد التساوي معه في عدد المباريات.

دفعة معنوية

الأهلي حقق انتصاراً كاسحاً على سموحة الجولة الماضية برباعية نظيفة، ليتجاوز تعثره بالتعادل أمام بيراميدز في المباراة قبل السابقة بهدفين لمثلهما.

ويأمل الأهلي في إنهاء مهمته أمام المقاولون ومن بعده المقاصة، بتحقيق 6 نقاط، قبل العودة من جديد إلى التحدي الأكبر في الموسم أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.

وعلى العكس تماماً يمر فريق المقاولون بموسم سيئ، حيث يستقر في المركز 14 برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن أقرب مراكز الهبوط.

عودة وغياب

ينتشي النادي الأهلي بعودة ظهيره الأيمن محمد هاني بعد فترة غياب، وكذلك المهاجم الكونغولي والتر بواليا، ليحصل المدرب بيتسو موسيماني على خيارات إضافية في التدوير والتغييرات.

وفي الوقت نفسه يغيب علي لطفي وعمرو السولية عن قائمة الفريق، بالإضافة إلى استمرار استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق الذي خرج من حسابات موسيماني مؤخراً.

بطاقة المباراة

الحدث: مباراة مؤجلة من الجولة 26 في الدوري المصري

التاريخ: 8 يوليو 2021

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1