تحليل رقمي.. حصار إنجليزي على الدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تفوقت إنجلترا لعباً ونتيجة على الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 على ملعب ويمبلي، في مباراة انتهت لصالح الأسود الثلاثة بهدفين مقابل هدف.

إنجلترا حسمت التأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخها خلال الوقت الإضافي بهدف لهاري كين بعد إهداره لركلة جزاء تصدى لها كاسبر شمايكل ليتابع الكرة إلى الشباك.

حصار إنجليزي

استحوذت إنجلترا على الكرة بنسبة 58% طوال أوقات المباراة مقابل 42% فقط للضيوف، لكن لم يكن هذا كل شيء.

إنجلترا نظمت 21 هجمة على مرمى الدنمارك، وسددت 10 كرات بين القائمين والعارضة، وفي المقابل كانت للدنمارك 6 هجمات فقط و3 تسديدات على مرمى بيكفورد.

تفوق دفاعي

ورغم استحواذ إنجلترا ومحاولاتها الهجومية الأكبر، تفوق أصحاب الأرض في الدفاع، واستعادوا الكرة من الخصم 43 مرة مقابل 35 فقط للدنمارك.

لكن في تشتيت الكرات تفوق الدنمارك بإبعاد الكرة 19 مرة من أمام مرماها، مقابل 5 فقط للدفاع الدنماركي.

واتسم أداء الدنمارك بالعنف ليحتسب الحكم 20 خطأ ضد الضيوف، مقابل 9 فقط ضد أصحاب الأرض، مع حصول كل فريق على كارت واحد أصفر.