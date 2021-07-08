مسؤول الزمالك يعلق على صورة ساسي.. ونبأ سار بشأن بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن المجلس كان ينتظر تواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومواجهة المجلس والحديث حول كل الأمور الخاصة به.

ولم يعد فرجاني ساسي بعد لنادي الزمالك منذ غادر لبلاده في فترة التوقف الدولي، وظهر مؤخراً ونشر صورة عبر "انستجرام" وهو يرتدي قميص الزمالك يؤدي تدريبات فردية.

وقال أمين صندوق الزمالك في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "على المستوى الشخصي، كنت أتمنى غلق صفحة فرجاني ساسي، لكن منذ أيام قليلة قلنا أن الباب مفتوح أمام ساسي وأن يأتي ويحترم باب نادي الزمالك وجماهيره".

وتابع "لا يوجد حزن واستياء في الإحتراف وهذا اعتدنا عليه في العالم أجمع، لكن المحزن هو لعبه على أمر معين ولا يكون هناك وضوح ومواجهة".

واستمر "حتى أخر وقت لدينا احترام وتحضر في الكلام، لا نتحدث عن ساسي بأي أمر سلبي، لكن كنت أريد أن يكون هناك مواجهة واحترام من يتواجد حالياً، وربنا يوفقه".

وأضاف "لا يوجد أي عروض ليوسف أوباما، وكل ما أثير في الإعلام عن عروض للاعبي الزمالك 90% غير صحيح".

وشدد "نمتلك لاعبين مميزين جداً وطبيعي أن يأتي لهم عروض، لكن جميعهم ملتزمين ولديهم استعداد لتجديد التعاقد، وهناك مجهود كبير من جانب فاروق جعفر وحسين السيد في هذا الملف".

واختتم "هناك اتفاق مبدئي مع أشرف بنشرقي بشأن تجديد التعاقد، لكن لم نجلس من أجل التفاصيل، الأمور مبشرة، وبعد الإجازة إن شاء الله يتم حسم الأمر".