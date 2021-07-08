تعرف على موعد وملعب نهائي "يورو 2020" بين إنجلترا وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ينتظر عشاق كرة القدم، نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والمباراة التاريخية المنتظرة بين إنجلترا وإيطاليا.

وحجز المنتخب الإنجليزي مقعده في نهائي بطولة "يورو 2020"، بعد تغلبه على منتخب الدنمارك في نصف نهائي البطولة، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسيقابل المنتخب الإنجليزي، نظيره الإيطالي الذي تأهل على حساب منتخب إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية لبطولة "يورو 2020" بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وتُلعب المباراة النهائية يوم الأحد المقبل 11 يوليو، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".