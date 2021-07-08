الآن | انجلترا تبلغ نهائي أمم أوروبا لأول مرة في تاريخها بالفوز على الدنمارك

بلغت انجلترا نهائي كأس أمم أوروبا لأول مرة في تاريخها بالفوز على الدنمارك بنتيجة (2-1)، بعد التمديد للأشواط الإضافية في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-7-2021.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة انجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تقدم الديناميت بالهدف الاول في الدقيقة (30)، قبل أن يعدل الأسود الثلاثة النتيجة في الدقيقة (39) من زمن الشوط الأول.

وسجل هدف الانتصار والتأهل التاريخي لمنتخب انجلترا إلى نهائي يورو 2020، المهاجم هاري كين من ضربة الجزاء مشكوك في صحتها، تحصل عليها رحيم ستيرلينج في الدقيقة (102).

وافتتح منتخب الدنمارك التسجيل في الدقيقة (30)، بعدما خدع ميكيل دامسجارد الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد بتسديدة مباغتة من ضربة حرة مباشرة.

ويعد هدف دامسجارد لصالح الدنمارك هو الأول الذي يُسجل من ضربة حرة مباشرة في بطولة يورو 2020، وذلك بعد مرور 49 مباراة، لم ينجح خلالها أي منتخب في استغلال الضربات الثابتة التي تصنف كأحد أهم أسلحة الهجوم في كرة القدم.

وتحصل منتخب الدنمارك على الضربة الحرة المباشرة من مسافة 25 ياردة تقريبًا عن المرمى، بعد إعاقة من الظهير الأيسر لوك شو على أندرياس كريستينسن.

وتولى ميكيل دامسجارد تنفيذ الضربة الحرة، وأرسل تصويبة قوية بباطن القدم علت حائط الصد وهبطت بشكل مفاجئ في مرمى بيكفورد الذي وصل لها متأخرًا، لتستقر في سقف شباكه من الداخل.

النيران الصديقة تفرض كلمتها من جديد

وعدل منتخب انجلترا النتيجة في الدقيقة (39)، بفضل نيران مدافع منتخب الدنمارك سيمون كاير، بصناعة من الجناح بوكايو ساكا.

وجاء هدف التعادل لـ منتخب انجلترا، بعدما تحرر هاري كين من دفاع الدنمارك خارج المنطقة واستلم تمريرة كايل ووكر قبل ان يعدل وضعية جسده، ويمرر كرة رائعة إلى بوكايو ساكا المنفرد من الجهة اليمنى الذي أرسل عرضية أرضية، حاول المدافع كاير إبعادها من أمام ستيرلينج لتدخل الكرة شباك فريقه بالخطأ.

وارتفع بذلك عدد الأهداف العكسية في يورو 2020 إلى 11 هدفًا، أكثر من جميع الاهداف العكسية (9 أهداف)، المسجلة في جميع النسخ السابقة من بطولة كأس أمم أوروبا (15 نسخة).

كين يقهر شمايكل في الوقت الإضافي

واصل كاسبر شمايكل تعملقه في الأشواط الإضافية، فبعد تصديه لرأسيتي كين وماجواير في الوقت الأصلي، عاد من جديد في الوقت الإضافي الأول ليبعد تسديدة في غاية الخطورة من أمام كين.

وقهر هاري كين تألق الحارس كاسبر شمايكل بعدما وضع منتخب انجلترا في المقدمة بالهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة (104).

وأعطى حكم المباراة، الهولندي “داني ماكيلي” ضربة جزاء لـ منتخب انجلترا في الشوط الإضافي الأول، وبالتحديد عند الدقيقة (102)، بعد إحتكاك من ثنائي خط وسط الدنمارك ماتياس يانسن وخواكيم مايهلي مع رحيم ستيرلينج بالقرب من منطقة الـ6 ياردات.

وتولى هاري كين تنفيذ ضربة الجزاء، وسددها بيمينه على يسار كاسبر شمايكل الذي حاول الإمساك بها لترتد من يده إلى مهاجم توتنهام ليضعها هذه المرة في الشباك عند الدقيقة (104).

جدل حول ضربة جزاء انجلترا

ورأى الكثيرين من عشاق كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستديوهات التحليلية، وبالأخص أسطورة حراسة المرمى بيتر شمايكل المتواجد في أستوديو بي إن سبورتس، حيث قال أن ضربة الجزاء التي أعطاها ماكيلي لمنتخب انجلترا كانت قاسية على الدنمارك.

وأضاف شمايكل: “لدي تحفظ كبير على ضربة الجزاء المحتسبة على منتخب الدنمارك، وأتوقع أنها ستثير الكثير من الجدل في الصحف والمجلات الرياضية المختلفة”.

ومن جانبه قال أسطورة كرة القدم التونسية “طارق ذياب”، أن ضربة جزاء انجلترا لا يمكن أن تحتسب في مثل هذا التوقيت وفي تلك الدور الحاسم من بطولة يورو 2020، في إشارة واضحة منه لعدم صحتها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أشار البعض إلى خطأ آخر وقع فيه حكم المباراة، وهو تواجد كرتين داخل أرضية الملعب اثناء تقدم رحيم ستيرلينج من الجهة اليمنى وقبل دخوله منطقة الجزاء وتعرضه للإعاقة، ومن ثم حصوله على الركلة الجزائية.