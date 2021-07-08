الآن | كين يقهر شمايكل بركلة جزاء مشكوك في صحتها ويضع انجلترا في المقدمة

قهر المهاجم هاري كين تألق الحارس كاسبر شمايكل بعدما وضع منتخب انجلترا في المقدمة بالهدف الثاني امام منتخب الدنمارك من ركلة جزاء مشكوك في صحتها بنصف نهائي يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-7-2021.

وأعطى حكم المباراة، الهولندي “داني ماكيلي” ضربة جزاء لـ منتخب انجلترا في الشوط الإضافي الأول، وبالتحديد عند الدقيقة (102)، بعد إحتكاك من ثنائي خط وسط الدنمارك ماتياس يانسن وخواكيم مايهلي مع رحيم ستيرلينج بالقرب من منطقة الـ6 ياردات.

وتولى هاري كين تنفيذ ضربة الجزاء، وسددها بيمينه على يسار كاسبر شمايكل الذي حاول الإمساك بها لترتد من يده إلى مهاجم توتنهام ليضعها هذه المرة في الشباك عند الدقيقة (104).

ورأى الكثيرين من عشاق كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستديوهات التحليلية، وبالأخص أسطورة حراسة المرمى بيتر شمايكل المتواجد في أستوديو بي إن سبورتس، حيث قال أن ضربة الجزاء التي أعطاها ماكيلي لمنتخب انجلترا كانت قاسية على الدنمارك.

وأضاف شمايكل: “لدي تحفظ كبير على ضربة الجزاء المحتسبة على منتخب الدنمارك، وأتوقع أنها ستثير الكثير من الجدل في الصحف والمجلات الرياضية المختلفة”.

ومن جانبه قال أسطورة كرة القدم التونسية “طارق ذياب”، أن ضربة جزاء انجلترا لا يمكن أن تحتسب في مثل هذا التوقيت وفي تلك الدور الحاسم من بطولة يورو 2020، في إشارة واضحة منه لعدم صحتها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أشار البعض إلى خطأ آخر وقع فيه حكم المباراة، وهو تواجد كرتين داخل أرضية الملعب اثناء تقدم رحيم ستيرلينج من الجهة اليمنى وقبل دخوله منطقة الجزاء وتعرضه للإعاقة، ومن ثم حصوله على الركلة الجزائية.