الآن | أشواط إضافية في مباراة انجلترا والدنمارك بنصف نهائي يورو 2020

إنتهى الوقت الأصلي لمباراة انجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بالتعادل الإيجابي (1-1)، لتتجه المواجهة للأشواط الإضافية.

وجاء هدفي المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح منتخب الدنمارك التسجيل في الدقيقة (30)، بعدما خدع ميكيل دامسجارد الحارس بيكفورد بتسديدة مباغتة من ضربة حرة مباشرة.

ويعد هدف دامسجارد لصالح الدنمارك هو الأول الذي يُسجل من ضربة حرة مباشرة في بطولة يورو 2020، وذلك بعد مرور 49 مباراة، لم ينجح خلالها أي منتخب في استغلال الضربات الثابتة التي تصنف كأحد أهم أسلحة الهجوم في كرة القدم.

وتحصل منتخب الدنمارك على الضربة الحرة المباشرة من مسافة 25 ياردة تقريبًا عن المرمى، بعد إعاقة من الظهير الأيسر لوك شو على أندرياس كريستينسن.

وتولى ميكيل دامسجارد تنفيذ الضربة الحرة، وأرسل تصويبة قوية بباطن القدم علت حائط الصد وهبطت بشكل مفاجئ في مرمى بيكفورد الذي وصل لها متأخرًا، لتستقر في سقف شباكه من الداخل.

وعدل منتخب انجلترا النتيجة في الدقيقة (39)، بفضل نيران مدافع منتخب الدنمارك سيمون كاير، بصناعة من الجناح بوكايو ساكا.

وجاء هدف التعادل لـ منتخب انجلترا، بعدما تحرر هاري كين من دفاع الدنمارك خارج المنطقة واستلم تمريرة كايل ووكر قبل ان يعدل وضعية جسده، ويمرر كرة رائعة إلى بوكايو ساكا المنفرد من الجهة اليمنى الذي أرسل عرضية أرضية، حاول المدافع كاير إبعادها من أمام ستيرلينج لتدخل الكرة شباك فريقه بالخطأ.

وارتفع بذلك عدد الأهداف العكسية في يورو 2020 إلى 11 هدفًا، أكثر من جميع الاهداف العكسية (9 أهداف)، المسجلة في جميع النسخ السابقة من بطولة كأس أمم أوروبا (15 نسخة).