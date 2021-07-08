الامارات | «شيكي» و«مونية» و«إبراز» أبطال كأس مهرجان منصور بن زايد للخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكي» و«مونية» و«إبراز» أبطال كأس مهرجان منصور بن زايد للخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر «شيكي أمبر» و«مونية» و«إبراز» بألقاب سباقات كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس، على مضمار لاتست الفرنسي، برعاية المهرجان العالمي.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي بات لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وخطفت المهرة «شيكي أمبر» لإيريك ديلوفا، بإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة مارلين ميير، لقب كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد «بري بنجالي دالبريه»، للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، البالغة جائزته المالية 18 ألف يورو.

وتفوقت البطلة بفارق طول عن «فاتنة» للخيالة السلطانية العمانية، وقطعت مسافة السباق البالغ طوله 1400 متر في زمن وقدره 1:35:20 دقيقة.

وقاتلت الفرس «مونية» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف جوليان سمارت، وقيادة ماكسيم جيون، بشراسة قبل أن تقتنص لقب كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد (كريتريوم دو بوليشيس) لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 30 ألف يورو.

وتفوقت «مونية» بفارق نصف طول عن «ليدي برنسيس» بقيادة جوليان اوج، ومسجلة زمناً قدره 2:04:15 دقيقة.

ومنح «إبراز» للشيخة ريم آل ثاني، الثنائية للمدرب جوليان سمارت، والفارس ماكسيم جيون، حين حصدا لقب كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد (كوب دو سود كويست دوبور سانج) للفئة الثالثة، البالغة جائزته 20 ألف يورو.

وانطلق «إبراز» من الصفوف الخلفية ليخطف اللقب بفارق 0.75 طول عن «مونجارد الشام» بقيادة اوليفييه بيلييه، ومسجلاً 2:07:60 دقيقة، في السباق البالغ طوله 1900 متر، وهو مخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق.

«زيز» تبحث عن كأس الوثبة في تكساس

يحط مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية اليوم على مضمار هيوستون بارك الترابي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، لإقامة سباق كأس الوثبة ستاليونز البالغة جائزته 12 ألف دولار.

وتبحث المهرة «كونسيدر زيز» ابنة «داحس»، لكري ران انتربرايز، بإشراف ار ترولي وبقيادة جي جي اوليفو، عن لقب السباق البالغ طوله 1200 متر، وينافسها «هاي منتنيس» لثندر جونسون، بإشراف المالك نفسه وقيادة اف تي راميرز.

30 ألف يورو جائزة الفرس «مونية» الفائزة بلقب سباق «كريتريوم دو بوليشيس».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news