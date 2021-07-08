الامارات | البرازيل تخسر جهود جيزوس في نهائي «كوبا أميركا» للإيقاف

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تخسر جهود جيزوس في نهائي «كوبا أميركا» للإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول)، أول من أمس، أن مهاجم المنتخب البرازيلي، غابريال جيزوس، سيغيب عن المباراة النهائية لكوبا أميركا ضد الأرجنتين، بسبب إيقافه مباراتين، إثر طرده في المباراة ضد تشيلي في ربع النهائي. وطرد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الجمعة، بسبب تدخل قوي على التشيلي أوجينيو مينا، وعلى الرغم من النقص العددي، نجح منتخب بلاده حامل اللقب في الفوز 1-صفر، وبلوغ المباراة النهائية.

وغاب جيزوس عن مواجهة نصف النهائي ضد البيرو، وصيفة النسخة الأخيرة، الإثنين، التي حسمتها البرازيل 1-صفر أيضاً.

وكان جيزوس يمني النفس بالعودة إلى صفوف منتخب بلاده لخوض النهائي الكبير ضد الغريم التقليدي الأرجنتين بملعب ماراكانا، لكن اللجنة التأديبية عاقبته بالإيقاف مباراتين.

وكان جيزوس سجل الهدف الثاني للبرازيل في نهائي النسخة الأخيرة عام 2019 ضد منتخب البيرو (3-1)، لكنه طرد قبل 20 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

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