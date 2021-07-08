الامارات | خورفكان ينهي التعاقدات مع اللاعبين المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان ينهي التعاقدات مع اللاعبين المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي خورفكان أنهى التعاقدات مع اللاعبين المواطنين، وكذلك الأجانب، باستثناء لاعب أجنبي واحد، يسعى النادي لإتمام التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وكان أحدث تعاقدات النادي، تجديد عقد إعارة لاعب العين، فلاح وليد لموسم واحد، وأعلن عن ذلك أول من أمس من خلال حسابه الرسمي على «تويتر»؛ تثميناً لمردوده مع الفريق في الموسم الماضي.

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