الامارات | النقبي يستبعد الاعتزال رغم الـ 41 سنة.. ويوقع لمسافي

شكرا لقرائتكم خبر عن النقبي يستبعد الاعتزال رغم الـ 41 سنة.. ويوقع لمسافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب سعيد النقبي (41 سنة) عن استبعاده فكرة اعتزال كرة القدم في الموسم المقبل في تحدٍّ رياضي جديد، مؤكداً رغبته بالاستمرار في ممارسة رياضته المفضلة، مشيراً إلى أنه تعاقد رسمياً مع نادي مسافي لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «الحمد لله على نعمة الصحة والعافية وأتمنى أن يكون الموسم الجديد خيراً لي مع الفريق، وبصراحة لا أبحث عن شهرة أو أرقام قياسية بقدر ما أريد الاستمتاع بلعب كرة القدم لأطول فترة ممكنة كونها الرياضة المحببة لدي التي اخترت أن أمارسها منذ أن كنت في الثامنة من عمري».

وتابع: «أعتز باللعب في مسافي بإشراف المدرب المواطن محمد الخديم فهو مدرب كفؤ ويمتلك إمكانات فنية جيدة، ولقد تدربت تحت إشرافه في نادي دبا الفجيرة وترك بصمة مع النادي عندما كان الفريق في دوري الخليج العربي، كما قدم موسماً جيداً مع نادي مسافي في الموسم الماضي وحقق نتائج جيدة، وأتمنى تقديم الاضافة للفريق وأن أقدم مستوى جيداً تحت إشرافه».

وأضاف: «أتقدم بكل الشكر لإدارة مسافي على الثقة والتعاقد معي، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن أحقق مع اخواني اللاعبين في الفريق نتائج ايجابية في هذا الموسم».

وسبق للاعب سعيد النقبي اللعب في صفوف دبا الحصن ودبا الفجيرة وخورفكان والبطائح قبل الانضمام لمسافي.

النقبي سيلعب ضمن صفوف مسافي بإشراف المدرب المواطن محمد الخديم.

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