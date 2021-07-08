الامارات | «الفار» بتقنية «عين الصقر» في ملاعب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» بتقنية «عين الصقر» في ملاعب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن تعاقده مع شركة Hawk- Eye (عين الصقر)، المتخصصة في تقنية الفيديو (VAR)، وذلك ضمن جهود الاتحاد لتطوير قطاع التحكيم، والارتقاء به من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الكبرى المعروفة على مستوى العالم في مجال هذه التقنية. وقال أمين عام اتحاد الكرة محمد بن هزام في تصريح صحافي: «أصبح الارتباط بالتكنولوجيا أمراً ضرورياً، فالتطور التقني يُساعد في مواجهة الكثير من التحديات، ومنها قطاع كرة القدم، واتحاد الإمارات كان سبّاقاً في توظيف التقنية المتقدمة في خدماته العامة، وكان من أوائل الاتحادات في المنطقة التي استخدمت تقنية الفيديو (VAR) في مجال التحكيم». وتابع: «قمنا قبل أيام بالاستعانة بخبرات كبيرة في عالم التحكيم لتطوير منظومة قضاة الملاعب، لإيماننا الكبير بأهمية هذا القطاع، واليوم نوقع عقد شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقنية الفيديو لتوفير بيئة تقنية عالية الجودة لقضاة الملاعب، تساعدهم في عملهم».

وأكد أن «هناك ثقة كبيرة بقضاة الملاعب، لأنهم قادرون على إدارة أصعب المنافسات والمباريات المحلية والقارية والدولية، ونحن فخورون بما يحققه قضاة الملاعب الإماراتيون من نجاحات متواصلة في عالم التحكيم، حيث كسبوا ثقة الأسرة القارية الدولية لكرة القدم»، مشيراً إلى أن الاتحاد يضع كل إمكاناته لدعم التحكيم من أجل أن يحقق أهدافه ويبلغ مستوى متطوراً جداً.

بدوره، قال المدير العام لشركة Hawk- Eye بين بروسينغ في تصريح صحافي: «سعداء بهذه الشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ونتطلع إلى العمل على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في المسابقات المحلية، وسنعمل معاً على تحقيق طموحاتنا المشتركة للارتقاء بلعبة كرة القدم باستخدام التكنولوجيا التي تجعل من اللعبة أكثر عدلاً».

وأضاف: «واثقون تماماً بقدرتنا على تقديم خدمات خالية من الأخطاء، وفقاً لأعلى معايير الجودة المستخدمة في العالم، وتقديم نتائج استثنائية لاتحاد الإمارات لكرة القدم». وتُعد شركة Hawk- Eye من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقنية حكم الفيديو المساعد، وهي مسؤولة عن استخدامها في العديد من المسابقات التي تنظمها الاتحادات الدولية والقارية، وكذلك الدوريات العالمية، ومنها الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، ودوري أبطال آسيا، ومسابقات الاتحاد العربي.

«عين الصقر» تستخدم في كبرى الدوريات الأوروبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news