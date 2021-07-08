الامارات | ريال مدريد مهتم بضم البرازيلي ريتشارليسون

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد مهتم بضم البرازيلي ريتشارليسون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أجرى اتصالاً بلاعبه السابق في إيفرتون، البرازيلي ريتشارليسون، وذلك من أجل بحث انتقاله إلى صفوف ريال مدريد في الانتقالات الحالية. ويشارك اللاعب حالياً مع منتخب بلاده، حيث سيكون حاضراً في نهائي كوبا أميركا، السبت المقبل. ويرى أنشيلوتي فيه المهاجم الأبرز لمجاورة كريم بنزيمة، خصوصاً أنه لاعب قناص، وسبق أن قدم نفسه بقوة مع إيفرتون، وكذلك مع منتخب البرازيل.

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