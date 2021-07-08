الامارات | 4 لاعبين يغيبون عن النصر في معسكر إسبانيا.. وتجديد عقد الجزائري مهدي عبيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يغيبون عن النصر في معسكر إسبانيا.. وتجديد عقد الجزائري مهدي عبيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد غياب أربعة لاعبين عن معسكر النصر الخارجي، الذي سيقام في إسبانيا من 10 الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل، حيث سيغيب كل من: محمد فوزي، راشد عمر، عبدالرحمن يوسف، بسبب الالتحاق بالخدمة الوطنية، كما سيغيب حسين مهدي بسبب الالتحاق بمنتخب الشباب.

ويقام معسكر النصر في إسبانيا على فترتين، في مدينة أليكانتي، ويترأس البعثة عضو مجلس الإدارة سعيد المري، وتقرر خوض الفريق أربع مباريات خلال المعسكر الخارجي.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن النادي اتفق مع فريق قرطجنة، أحد فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني، لخوض مباراة ودية 27 الجاري، كما سيقابل ألافيس أحد فرق الدرجة الأولى الإسباني، يوم السادس من أغسطس، في حين لم يتم الإعلان عن المباراتين المتبقيتين خلال المعسكر الخارجي.

وواصل العميد أمس تدريباته قبل السفر في صالة الجيم، إضافة إلى تدريبات في الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، ونشر حساب النادي على «تويتر»، صور زيارة رئيس مجلس إدارة شركة الكرة عبدالرحمن أبوالشوارب لتدريبات الفريق، حيث حرص على الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني دياز. وأكد النادي خبر تجديد تعاقد النادي مع لاعب الوسط الجزائري مهدي عبيد، حتى ختام موسم 2023 سعياً من مجلس إدارة الشركة لخلق حالة من الاستقرار داخل الفريق.

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