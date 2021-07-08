الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 يوليو 2021

عمولة

قال مراقبون إن سمسار لاعبين أجنبياً طالب بمنحه مبلغاً مالياً كبيراً، نظير ما وصفه بجهوده الكبيرة التي بذلها في سبيل إتمام الصفقة بين لاعب أجنبي وأحد أندية دوري الخليج العربي.

لاعب

تراقب إدارة نادٍ من خارج الدولة مصير لاعبها الذي وصل إلى الإمارات لخوض اختبارات مع نادٍ في دوري الخليج العربي، رغم أن عقده لايزال مستمراً مع فريقه وينتهي بعد أيام، في وقت تسعى فيه إدارة النادي المحلي للتعاقد معه مجاناً.

ناكاجيما

ذكرت صحيفة «ريكوردو» البرتغالية، أن الياباني شويا ناكاجيما الذي لعب مع العين بنظام الإعارة تلقى عروضاً من أندية إيطالية وإسبانية بعد أن أصبح خارج حسابات ناديه الحالي بورتو البرتغالي، وكان «الزعيم» انسحب من فكرة تجديد إعارة اللاعب.

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