اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 يوليو 2021

المقاولون - الأهلي 23:00

الإنتاج - بيراميدز 23:00

الدوري المغربي

التطواني - الرباطي 20:00

الجديدي - الجيش 22:15

طنجة - بركان 00:30

الدوري السوداني

أهلي شندي - المريخ 20:15

الدوري العراقي

الديوانية - الميناء 18:00

الدوري الجزائري

حسين داي - بوعريريج 21:00

وفاق سطيف - بلوزداد 23:30

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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