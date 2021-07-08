الامارات | إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في طرق «طوكيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في طرق «طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات المحلية، أمس، «إلغاء» مسيرة الشعلة الأولمبية «على الطرق العامة» في العاصمة اليابانية طوكيو، بسبب القيود الصحية حول الألعاب الأولمبية المقررة بين 23 الجاري والثامن من أغسطس المقبل.

وأكدت بلدية طوكيو أن مسيرة الشعلة الأولمبية في العاصمة ستبدأ الجمعة، مضيفة أنه بسبب وباء «كوفيد-19»، فإن جميع الأقسام التي كان من المقرر أن تقام على الطرق العامة بين التاسع و23 يوليو، موعد افتتاح الألعاب، «تم إلغاؤها، باستثناء مناطق الجزر المعزولة»، المتعلقة بأرخبيل أوغاساوارا الواقع على بعد 900 كيلومتر جنوب طوكيو.

وبدلاً من ذلك، سيتم تنظيم احتفالات صغيرة لإضاءة الشعلة الأولمبية في مواقع مختلفة في العاصمة «بدون أي متفرج»، حسبما أضافت سلطات طوكيو في بيان دعا السكان إلى متابعتها من المنازل.

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