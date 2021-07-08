الامارات | مجلس الشارقة الرياضي يفتح التسجيل للمشاركة في «جري الزاهية الداخلي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يفتح التسجيل للمشاركة في «جري الزاهية الداخلي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في فعاليته الجديدة «جري الزاهية الداخلي» التي ستقام في «سيتي سنتر الزاهية»، غداً، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وشركة القدرة للخدمات الرياضية والعديد من الجهات الداعمة والمشاركة.

وتستهدف الفعالية مشاركة 400 رياضي من كلا الجنسين لمسافة 4 كلم و8 كلم على أن يقسم المشاركون إلى فئات المواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة لمختلف الأعمار، بالإضافة إلى المشاركة الافتراضية عن بعد من داخل وخارج الدولة على أن يتم التسجيل عبر الرابط

http://www.eevents.ae/zahia

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