شكرا لقرائتكم خبر عن طارق جبريل: أكبر مشروع فى تاريخ نادي الزمالك هو فرع 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق جبريل، المدير المالي لنادي الزمالك، إن أكبر مشروع في تاريخ نادي الزمالك هو فرع 6 أكتوبر، موضحا أنه "إذا تم العمل فيه بشكل صحيح سيحقق استثمارات بالمليارات، ونحن ننتظر فقط الموافقة على مهلة البناء".

وأضاف جبريل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه يرغب مع اللجنة التي تدير القلعة البيضاء في تقديم الأفضل خلال الفترة الحالية.

وتابع المدير المالي للزمالك: "نحن كأعضاء مجلس إدارة لم نشعر بالرضا الكامل عن ما تم تقديمه، لأننا نتمنى أن نفعل ونقدم أفضل من ذلك، ورأيي الشخصي بعيدًا عن مجلس الإدارة أن يتم إغلاق ملف فرجاني ساسي نهائيًا، كنا نرحب حتى آخر لحظة من أجل الجلوس معه".

وأكمل جبريل: "ما أحزننا هو أن يلعب فرجاني ساسي على نغمة معينة، ونحن مع ذلك لآخر وقت نحترمه ولم نهاجمه ولم نتحدث عنه بأي شىء سلبي، نتمنى كلجنة تدير الزمالك أن تكون هناك مواجهة ويأتي ويطلب ما يريد، حتى لو 300 مليون جنيه، وبعد ذلك نقول ردنا".