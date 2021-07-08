شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها رسميا.. على لطفى يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة، فيفا يختار محمد الشناوى ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو، والأولمبية تعلن عن زى بعثة مصر بأولمبياد طوكيو فى مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل، واتحاد الكرة يتحمل تكاليف سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو بعد النهائى الأفريقى، عقد مصطفى محمد وراء غيابه عن المنتخب الأولمبى فى طوكيو.

رسميا.. على لطفى يغيب عن الأهلى أمام المقأولون العرب بسبب الإصابة

كشفت قناة النادى الأهلى، غياب على لطفى حارس مرمى ألفريق الأحمر عن قائمة الأهلى أمام المقأولون العرب المقرر لها غداً الخميس على ستاد بتروسبورت. عقد مصطفى محمد وراء غيابه عن المنتخب الأولمبى فى طوكيو كشف مسئولو المنتخب الأولمبى، أن عقد مصطفى محمد مع جالطا سرأى التركى يعتبر السبب الرئيسى فى غياب المهاجم الدولى عن المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى.

فيفا يختار محمد الشنأوى ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو

اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم ، محمد الشنأوى حارس مرمى النادى الأهلى والمنتخب الوطنى ، ضمن مجموعة من المواهب التى ستشارك فى أوليمبياد طوكيو 2020 فى كرة القدم .

وضمت القائمة التى اختارتها ألفيفا كل من دانى ألفيش وريتشارليسون من البرازيل ، أندرى بيرير من فرنسا ، فرانك كيسيه من كوت ديفوار ، وماكس كروز من المانيا ، ودييجو لاينز من المكسيك ، وميكيل أويارزابال ودانى أولمو من اسبانيا .

الأولمبية تعلن عن زى بعثة مصر بأولمبياد طوكيو فى مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل

يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن الزى الرسمى والرياضى لبعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق يوم 23 يوليو الجارى خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد يوم الثلاثاء القادم> اتحاد الكرة يتحمل تكاليف سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو بعد النهائى الأفريقى قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تحمل تكلفة سفر رباعى النادى الأهلى الذى سيتوجه من المغرب إلى طوكيو للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، بناء على الاتفاق الذى تم بين الجبلاية والقلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

وزير الشباب والرياضة يسلم 265 دراجة كهربائية غداً

يسلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة غدا الخميس بالمركز الأوليمبى بالمعادى الدراجات الكهربائية ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" ، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد ألفتاح السيسى .