شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الشكر لرابطة محبى الأبيض بالرياض لدعم النادى بـ 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لأعضاء رابطة محبي نادي الزمالك بالرياض - المملكة العربية السعودية - بعد الدعم الذي قدمته الرابطة للنادي.

وكانت الرابطة قد أعلنت عن تحويل مبلغ 3200 دولار -أي ما يوازي 50 ألف جنيه مصري- لحساب نادي الزمالك، وهو دعم من 65 فردا فقط من أعضائها.

وقالت الرابطة أنه ليس دعما، بل هو تلبية لنداء نادي الزمالك، وأصدرت الرابطة بيانا جاء فيه: "من أجل نادينا - نادي الزمالك العظيم.. حان وقت رد الجميل! رد الجميل للنادي الذي ننتمي له بكل فخر وعزة، مهما مر النادي من صعاب، ومهما كانت العقبات التي حاولت عرقلة مسيرة النادي، فكان للنادي درع وسيف هو جمهور الزمالك الذي نفتخر بأننا جزء منه".

وكانت الرابطة قد قامت بجزء قليل من واجبها، وتحركت للقيام بفكرة بسيطة وهي طبع صور "واستيكرات" لاصقة تحمل صورة النجم الأسطوري "محمود عبد الرازق شيكابالا" وبيعها لمحبي النادي، كما قامت الرابطة ببيع قميص نادي الزمالك الخاص بأحد نجومنا الذي لعب به مباراة الزمالك والهلال في كأس السوبر السعودي الذي حققه فريقنا على حساب نادي الهلال الشقيق وبيع تيشرت موقع من قائدنا الأسطوري شيكابالا.