شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: هدف أفشة خلانى لمست السقف ومباراة لن تتكرر فى المستقبل القريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، نجم النادى الأهلى السابق، كواليسه مع هدف محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى في شباك الزمالك في مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا وحصد اللقب التاسع في تاريخه.

وقال وائل جمعة خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "شاهدت مباراة الأهلى والزمالك في نهائي القرن مع طارق دياب في الاستوديو، وكان هيثم فاروق نجم الزمالك في غرفة تانية ولكن مع هدف أفشة صوتى جاب كل القناة وكانت مفاجأة جميلة جدا خصوصا أنها جاءت في آخر 5 دقائق، وأعتقد أن هذه المباراة لن تتكرر في المستقبل القريب".

وأضاف: "الناس فاهمة ما يقصده محمد عبد الجليل مدرب نادى المقاصة، ولكن هناك بعض الناس بتاخد الكلام وتغيره على مزاجها لكى يلمح إلى أشياء لا تحدث إلا في خيالهم، ولما الأهلى ىيفوز يعيدوا كلامهم مرة أخرى ويتهموا المقاصة بالتفويت للأهلى".

وعن نهائي أفريقيا، قال وائل جمعة: "كايزر تشيفز يمتلك لاعبين ذات أطوال، وبالتالى لا يمكن اللعب الكرة الطويلة أو العرضيات ويمتلك حراس مميزين، وهو الأقل حظوظا لنيل اللقب، خاصة أنه ابتعد كثيرا عن الوجهة الأفريقية منذ فترة، وإن شاء الله الأهلى قادر على حسم اللقب".

وأوضح: "يجب على موسيمانى إراحة بعض اللاعبين في ظل وجود وفرة من اللاعبين المميزين مثل كهربا وطاهر محمد طاهر فيجب الدفع بكل لاعب في مباراة من مباراتى المقاولون والمقاصة".

وتابع الصخرة: "هناك لاعبون كنت أتمنى أن تستمر في جيلنا الذهبى زى خالد بيبو كان يستحق أن يستمر فترة أطول في النادى الأهلى، وكذلك رضا شحاتة من المواهب التي كنت أتنى أن تستمر وكذلك إسلام الشاطر، والكثير من اللاعبين ولكن كان أهم ما يميز هذا الجيل أنه كان يمتلك أكثر من لاعب بشخصية القائد وكلهم كان يستطيع كل واحد منهم أن يقود نادى بمفرده".