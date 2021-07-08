شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: لقبا 2006 و2012 الأعظم للأهلى فى أفريقيا قبل نهائي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، نجم النادى الأهلى السابق، أن تحقيق لقبى 2006 و2012 في تونس أمام الصفاقسى والترجى هما الأعظم في تاريخ النادى الأهلى قبل مباراة الزمالك في نهائي القرن الذى يعد الأفضل على الإطلاق.

وقال وائل جمعة خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "التركيز والاجتهاد بيكون معاهم التوفيق، والتوفيق ممكن يكون الجماعة التي تكون معك، أن يلعب معك أفضل باك يمين وأفضل باك أيسر ووراك أفضل حارس في أفريقيا وأفضل صانع ألعاب ومهاجم، فالتوفيق كان محالف الفريق كله لأن كرة القدم جرة جماعية".

وأضاف وائل جمعة: "بطولة 2007 هي البطولة التي خسرناها وكانت لحظة قاسية خاصة أننا كنا الأحق، وبقول لكل الأجيال لازم تحارب وتجتهد والتوفيق سيكون معك بعد ما تعمل اللى عليك وده اللى اتعلمناه في الأهلى، ولازم الأجيال كلها تسير وفق لهذا النظام".

وتابع الصخرة: "بطولة 2006 ما زالت مأثرة على الأشقاء التوانسة حتى الآن، لأنه كانت دافع كبير لهذا الجيل وأثرت على كل منافسينا، واعتقد أن مباراة الصفاقسى في 2006 ومباراة الترجى 2012 هما أعظم مباراتين للأهلى في البطولات الأفريقية، قبل مباراة الزمالك في 2020 نهائي القرن".

وأوضح: "حازم إمام تحدث معى بعد بطولة أفريقيا 2006 في أحد المعسكرات، وحسيت أنه معنويات نادى الزمالك متأثرة بعد عودة الأهلى بلقب البطولة، لأنه المنافس المباشر لك وفرقت كتير معانا وعليهم".

وتابع: "مباراة 2012 كانت متشابه جدا بلقب 2006، وكنا بنقول إننا مش ممكن تعمل المستحيل مرتين، ولكن لما نزلنا المباراة لقينا جمهور الترجى بيحتفل بالبطولة ولكن بالإصرار والاجتهاد عملنا أحد أفضل مباريات الأهلى في تاريخه ورجعنا باللقب وأهدناه للشهداء وكان أفضل تكريم لهم".