شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا " فتوة" الأهلى وأكرم توفيق وأجاى الضحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران النادى الأهلى اليوم الأربعاء، هزار بين محمود عبد المنعم كهربا مع كل من النيجيري جونيور أجايى وأكرم توفيق، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس.

وقام كهربا بالسطو على جونيور أجايى، ثم جاى الدور على أكرم توفيق، لتستحق أن تكون لقطة مران الأهلى، التي نالت استحسان الجمهور الذى علق على الصور بتعليقات ساخرة أبرزها كهربا بيتأرجز على أكرم توفيق.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى، أعلن قائمة فريقه استعدادًا لمباراة المقاولون العرب مساء غد الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويستعيد الأهلي في مباراة الغد نجمه المغربي بدر بانون الذي غاب عن لقاء سموحة الأخير للإيقاف، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب غداً عدة تغييرات فنية أبرزها عودة بدر بانون لخط الدفاع على حساب ياسر إبراهيم.