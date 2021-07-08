7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها عقد مصطفى محمد وراء غيابه عن المنتخب الأولمبى فى طوكيو، ورسميا.. على لطفى يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة ، فيفا يختار محمد الشناوي ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، والأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر بأولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل .

عقد مصطفى محمد وراء غيابه عن المنتخب الأولمبى فى طوكيو

كشف مسئولو المنتخب الأولمبى، أن عقد مصطفى محمد مع جالطا سراى التركى يعتبر السبب الرئيسى فى غياب المهاجم الدولى عن المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى.

رسميا.. على لطفى يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة

كشفت قناة النادى الأهلى، غياب على لطفى حارس مرمى الفريق الأحمر عن قائمة الأهلى أمام المقاولون العرب المقرر لها غداً الخميس على ستاد بتروسبورت.

فيفا يختار محمد الشناوي ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ، محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الوطني ، ضمن مجموعة من المواهب التي ستشارك في اوليمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم .

وضمت القائمة التي اختارتها الفيفا كل من داني الفيش وريتشارليسون من البرازيل ، أندري بيرير من فرنسا ، فرانك كيسيه من كوت ديفوار ، وماكس كروز من المانيا ، ودييجو لاينز من المكسيك ، وميكيل أويارزابال وداني اولمو من اسبانيا .

الأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر بأولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل