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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها عقد مصطفى محمد وراء غيابه عن المنتخب الأولمبى فى طوكيو، ورسميا.. على لطفى يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة ، فيفا يختار محمد الشناوي ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، والأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر بأولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل .
عقد مصطفى محمد وراء غيابه عن المنتخب الأولمبى فى طوكيو
كشف مسئولو المنتخب الأولمبى، أن عقد مصطفى محمد مع جالطا سراى التركى يعتبر السبب الرئيسى فى غياب المهاجم الدولى عن المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى.
رسميا.. على لطفى يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة
كشفت قناة النادى الأهلى، غياب على لطفى حارس مرمى الفريق الأحمر عن قائمة الأهلى أمام المقاولون العرب المقرر لها غداً الخميس على ستاد بتروسبورت.
فيفا يختار محمد الشناوي ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ، محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الوطني ، ضمن مجموعة من المواهب التي ستشارك في اوليمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم .
وضمت القائمة التي اختارتها الفيفا كل من داني الفيش وريتشارليسون من البرازيل ، أندري بيرير من فرنسا ، فرانك كيسيه من كوت ديفوار ، وماكس كروز من المانيا ، ودييجو لاينز من المكسيك ، وميكيل أويارزابال وداني اولمو من اسبانيا .
الأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر بأولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل
يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم>
اتحاد الكرة يتحمل تكاليف سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو بعد النهائى الأفريقى
قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تحمل تكلفة سفر رباعى النادى الأهلى الذى سيتوجه من المغرب إلى طوكيو للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، بناء على الاتفاق الذى تم بين الجبلاية والقلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.