شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع فودة لاعب سلة الاتحاد السكندرى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سلة سموحة فى التعاقد مع أحمد فودة لاعب الاتحاد السكندري و الأولمبى السابق لتدعيم صفوف الفريق الأزرق فى الموسم الجديد ، وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على رغبة الجهاز الفنى ووقع اللاعب لمدة موسمين على أن ينتهى التعاقد فى 2022/2023 .

وطلب النادى الأهلى التعاقد مع الثنائي عمر عزب ومروان سرحان لاعبى فريق كرة السلة بنادى سموحة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

ودخل مسئولى الأهلى فى مفاوضات مع نظرائهم بسموحة لإتمام انتقال الثنائي للقلعة الحمراء سواء بالبيع أومقابل استبدال لاعبين وهو ما لم يتم حسمه من جانب الفريق الأزرق حتى الآن ، حيث طلبت إدارة سموحة من المدير الفنى ابداء وجهة نظر فى الصفقة ومدى حاجته لجهود اللاعبان الفترة المقبلة.