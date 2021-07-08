شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الزمالك الأكثر تسديدا على المرمى فى الدورى والأهلي الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، حصدها الفريق بعدما شارك في 27 لقاء، حيث حقق الانتصار في 18 لقاء وتعادل في 7 مباريات ومني بالهزيمة في مباراتين.

وأحرز الزمالك خلال مشواره في بطولة الدوري حتى الآن 48 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، ويتصدر فريق الزمالك قمة ترتيب الأندية الأكثر تسديدا على المرمى برصيد 371 تسديدة خلال 27 لقاء.

وجاء ترتيب الأندية الأكثر تسديدا على المرمى في الدوري الممتاز وفقا لأحدث الأرقام التى رصدها الموقع الرسمى للزمالك كالتالى:

- الزمالك 371 تسديدة في 27 مباراة.

- طلائع الجيش 357 تسديدة في 28 مباراة.

- الأهلي 314 تسديدة في 21 مباراة.

- المصري البورسعيدي 312 تسديدة في 28 مباراة.

- سموحة 303 تسديدة في 28 مباراة.

- سيراميكا 302 تسديدة في 27 مباراة.

وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حتى الآن 13 مباراة في الدوري مع الفريق منذ توليه المسؤلية الفنية، واستطاع الفرنسي أن يقود الزمالك للفوز في ثماني مواجهات أمام كل من الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري وأسوان ومصر المقاصة.

وتعادل الفريق في أربعة مواجهات أمام كل من المقاولون العرب وبيراميدز والاهلي والجونة ، وخسر مباراة وحيدة أمام الأهلي في أولي مباريات المحلية مع الزمالك.

ونجح الفريق تحت قيادة كارتيرون في إحراز 25 هدفا ودخلت شباكه 12 هدفا ونجح في حصد 26 نقطة، وخرج الفريق بشباكه نظيفة في أربع مواجهات أمام الإنتاج الحربي والجونة وأسوان ومصر المقاصة.