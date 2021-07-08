شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: وقعت للزمالك فى بيت حلمى طولان.. ولما الأهلى طلبنى اخترته بقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، نجم النادى الأهلى السابق، أنه وقع لنادى الزمالك على ورقة رغبة أثناء تواجده في غزل المحلة، قبل مفاوضات الأهلى معه، والتي غيرت وجهته تماما.

وقال وائل جمعة خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "أفضل قرار أخذته في حياتى هو التوقيع للأهلى بعدما كنت وقعت على ورقة للزمالك".

وأضاف صخرة الأهلى: "ولكن لما الأهلى فكر في التعاقد معى على طول ضحيت بكل حاجة واخترت الأهلى على الرغم من ضعف الأهلى في هذا الوقت ولكن انتمائى قادنى للأحمر، وذلك بعدما وقعت على ورقة رغبة في بيت حلمى طولان على الانتقال إلى الزمالك لعدم وجود عرض من الأهلى، ولما الأهلى دخل اخترته واعتذرت للزمالك".

وتابع وائل جمعة أن التونسى طارق دياب محلل كبير وأسطورة تحب الأهلى كثيرا ولا يسيء للأهلى في أي وقت، والعلاقة مع الترجى ستظل قوية بين الكبيرين، وهو من طلب زيارة الأهلى ويقدره.

وأضاف وائل جمعة: "الحلاقة يوم المباراة كانت شيء أساسى وتكسبنى الشخصية القوية والتركيز في الملعب وكان فيه لاعيبه بتخاف من شكلى وأنا (أقرع)، وده كان بينعكس على أدائى في الملعب، وكان فيه لاعيبه كانت بتقوم بدور الحلاق في المعسكر".

وعن ركلة جزاء الأهلى أمام الترجى، قال جمعة: "الاتحاد الدولى دائما بيغير في القوانين، فموقف مباراة الأهلى والترجى جاء بسبب قناعة البعض أن ليس هناك عقوبة ثلاثية ودا قصر في المعرفة عند البعض، فلما حدثت كنت متمسك برأيى لأن ده الحق ولو كان على الأهلى كنت قلت وكرة محرز ولويز نفس اللعبة، وجبت حق الأهلى في القناة، ولن نسمح بإهدار حق الأهلى في أى مكان، ولا نقلل من أي شخص".

وتابع وائل جمعة: "عجبنى جدا رأى الحكم أنه شاف الفار ليتأكد أن الطرد موجود أو لا ولما شاف اللقطة رجع واختار القرار الصحيح بطرد اللاعب واحتساب ركلة جزاء، وده فائدة الفار اللى بيرجع الحق لأصحابه وأنا أعرف ناس كانت ضد الفار ودلوقتى بتشيد بالتقنية".