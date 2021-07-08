شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: مجدى عبدالغنى طلب ألف دولار علشان أجلس جنب وائل جمعة وموسيمانى مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد فهمى أن وائل جمعة من الشخصيات القريبة منه على المستوى الشخصى، ومستغرب من الناس التي تهاجم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى رغم تحقيقه العلامة الكاملة.

وقال أحمد فهمى خلال مداخلة مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "اجتمعت مع وائل جمعة لمدة 60 يوما في البرازيل أثناء تصوير برنامج هناك، وكان فيه موقف أننا لازم نتصور مع بعض في المدرجات، ولكن التذكرة جابت مجدى عبد الغنى جانبي ووائل جمعة بعيد فطلبت من مجدى عبد الغنى تبديل الكراسى مع وائل فرفض وقال هات 1000 دولار وبعد فترة من الإقناع وافق بعض الحصول على بعض التعويضات الأخرى".

وأضاف أحمد فهمى: "موسيمانى محقق العلامة الكاملة والميدالية البرونزوية دى بطولة لأنه صعب جدا أنك تحقق مونديال الأندية".

وأوضح: "موسيمانى هناك أخطاء زى ماتش بيراميدز والكرة مش عاوزة والأداء بيتحسن برجوع المصابين وأعتقد أن الفوز في الـ3 مباريات المقبلة بما فيها نهائي أفريقيا ستمنحنا الثقة للفوز بالدورى بشكل مريح جدا".