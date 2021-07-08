شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية: الانتخابات فى موعدها وفقا لقانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بأن انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية في موعدها وفقاً لقانون الرياضة المصري واللوائح الخاصة بالاندية والاتحادات المنظمة لذلك، مشيرا إلى أنه لم يصرح لاي وسيلة إعلامية بأنه تم تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى وان الاخبار المتداولة كانت في العام الماضي وليست مرتبطة بالوقت الحالي.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية في تصريحات خاصة ، أنه يتم تطبيق القوانين واللوائح في الظروف الطبيعية ، وان الدولة لو رأت اي أمر طارئ في مصلحة المواطن والرياضيين فإن لكل مقاما مقال .

ومن ناحية أخري ، يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم في أحد فنادق بمصر الجديدة.

ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية لأول مرة في تاريخ مشاركات بعثات مصر في الأولمبياد بتوفير زي البعثة قبل السفر بمدة كافية.

ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب.