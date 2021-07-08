شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يلاقى غزلان دجلة وديا 24 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق فريقا الجونة ودجلة على خوض مباراة ودية بينهما يوم 24 يوليو الجاري في ضوء استعداد الفريقين لاستئناف الدوري المصري مطلع الشهر المقبل، حيث يستعد دجلة لملاقاة الأهلى في مباراة مرتقبة ومثيرة، بينما يستعد الجونة لمواجهة البنك الأهلى 6 أغسطس.

ومن المقرر أن يتفق الجهازان الإداريان للجونة ودجلة خلال أيام على ملعب المباراة الودية المقرر إجراؤها يوم 24 يوليو استعدادا للدورى.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على بيع محمود الجزار مدافع الفريق الأحمر إلى الجونة مقابل 5 ملايين جنيه، بعد تفعيل النادي الساحلي لبند الشراء الموجود في عقد استعارته من القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري.

ونجح مسئولو نادي الجونة في تفعيل بند شراء محمود الجزار من الأهلي في عقد استعارة اللاعب من الأهلي والذي ينص على شرائه مقابل حصول مسئولي القلعة الحمراء على 5 ملايين جنيه.

يذكر أن الأهلي سبق وحصل على خدمات الجزار قبل موسمين قادما من كهربا الإسماعيلية مقابل 2 مليون جنيه.

ووفر مسئولو النادي الأهلي من وراء بيع وإعارة الجزار مبلغ 7 ملايين ونصف المليون جنيه بعدما باعه مقابل 5 ملايين جنيه بخلاف إعارته موسمين متتاليين نظير مليون ومليون ونصف على التوالي ، ليصل صافي ما حققه الأهلي من بيع الجزار للجونة 5 ونصف المليون جنيه بعد خصم المبلغ الذي تم دفعه لناديه السابق كهربا الإسماعيلية.